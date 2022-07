Kas nimi rikub omavalitsust?

Nii on ka selle Jõhvi "linnastamise" ideeline isa, volikogu esimees Vallo Reimaa seisukohal, et kõige olulisem on see, et Jõhvi ümbernimetamist linnaks pooldas üle 80 protsendi hääletanutest. See näitavat hoiakut.

Ent see, et 97 protsenti jõhvilastest ei pidanud vajalikuks selles küsitluses osaleda, näitab veelgi tugevamat hoiakut: see teema ei lähe elanikele korda. Kui aga küsida, miks kohalik võim tegeleb teemaga, mis inimestele tähtis pole, kuuleme vastuseks jutte strateegiatest, arengukavadest, mainekujundusest, mis on omavalitsuse edendamiseks kahtlemata olulised, kuid vaevalt nime muutmine sisulisi probleeme lahendada aitab.

Kui Reimaa võrdleb rahvaküsitlust sotsioloogilise uuringuga, siis praegusel juhul on see võrdlus küll üsna kohatu. Sotsioloogilistes uuringutes võetakse väga täpne valim inimestest ehk ühiskonna vähendatud mudel, kellele küsimused suunatakse. Siin aga said inimesed, kes soovisid, ise tulla ja osaleda.