JUHTKIRI ⟩ Spikker valitsuse moodustajatele

Reformierakonna, sotside ja Isamaa liidrid on juba nädalaid pidanud läbirääkimisi uue koalitsiooni ja valitsuse moodustamiseks. Kuigi aeg-ajalt tulevad avalikkuse ette teated, et ollakse kokkuleppele lähedal, selgub kohe seejärel, et kokku lepitud pole endiselt suurt milleski. Erakonna Eesti 200 liidri Kristina Kallase meelest on need koalitsioonikõnelused muutunud suveteatriks, kus leppeni ei tahetagi väga jõuda.