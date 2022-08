TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas nõukogudeaegsed mälestusmärgid väärikalt teisaldada?

Foto: Peeter Lilleväli Silvi Umblia, pensionär: Seda pidanuks tegema kolmkümmend aastat tagasi. See on meie valitsuse nõrkus, et seda senimaani tehtud pole, nagu ka see, et meie piirkonnas on nii halb eestikeelne teenindus. Arvan, et mingist "väärikusest" ei saa siin juttugi olla. Milleks tseremoonitseda?

Foto: Peeter Lilleväli Arend Västrik, pensionär: Selleks sobiv aeg on mööda lastud, seda oleks pidanud juba ammu tegema. Nüüd on seda ka vaja teha, ent − pronkssõduri õppetunde meenutades − tekkinud on hästi organiseeritud viies kolonn. Peab valmis olema.

Foto: Peeter Lilleväli Ivo Okas, ettevõtja: Väga keeruline küsimus. Eri kogukonnad, eri arusaamad: mis ühtedele on okupatsioon, on teistele vabastamine. Enne kui midagi ette võtta, on vaja väga pikka selgitustööd teha. Mida me juba täna ära teha saaksime? Paigutada monumentide juurde põhjaliku info, jutustada lugu laiemalt, et kajastuksid ka eestlaste vaated.

Foto: Peeter Lilleväli Taissija Makarišina, pensionär: Kui Narva tankist rääkida, siis meie abikaasaga arvame, et hea ettepanek on viia see Venemaale. Või Sinimäele, kus peeti kaitselahinguid. Oleme seal kalmistul käinud − see on hea koht. Mitte mingil juhul ei tohiks seda aga tükkideks lõigata.