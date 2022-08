ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mis saab edasi Iisaku fašismiohvrite ümbermatmise toetuseks kogutud allkirjadega?

1. augustil jõudis 79 allkirjaga pöördumine rahvaalgatus.ee vahendusel vallavalitsusse. Järgmisena kontrollime rahvastikuregistri järgi, kas kõik allkirja andnud on meie valla elanikud, siis selgub allkirjade tegelik arv. Et pöördumisega edasi minna, peab allkirju olema vähemalt 46 − see on 1% valla elanikest. Seejärel otsustab volikogu, kas taotleda kaitseministeeriumilt ümbermatmist.