ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas kaadriprobleem Ida-Virumaa kohtutes ja prokuratuuris on nüüdseks lahenenud?

Kui vaadata üldisi suundumusi, siis see pole praeguseks enam mingi Ida-Virumaa spetsiifiline probleem. Isegi Tallinnas öeldakse, et järelkasvuga on probleeme. See on eriti terav seal, kus ei saa kasutada eakamaid inimesi ja on vaja tingimata noori, näiteks nagu vanglateenistuses. Seal on igal pool puudus. Ida-Virumaal lisandub kitsendava probleemina veel keelenõude teema. Aga siiski tulevad ka siin peale noored, kes juba oskavad eesti keelt ning lisaks sellele veel inglise keelt. Muidugi oleks inimesi praegusest rohkem vaja, aga töö kusagil selle pärast seisma pole jäänud.