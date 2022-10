ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Ossipenko oli kapo agent?

Me kõik teadsime ju, et seal on korruptsioon, Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja nii edasi. Ainuke, kes ei teadnud seda, oli kaitsepolitsei. Kui ma minister olin, siis ma võtsin selle asja teemaks. Ma nimetasin ka nimed, teiste hulgas seesama Ossipenko, kes praegu kohtu alla läheb ja sealt ilmselt pääseb. Öeldakse, et tal tervis nii paha juba, et selle mehega pole midagi teha. Ja siis öeldi, et oh ei, need on seal niisugused kohalikud väikesed poliitilised mängukesed. Ei, meil on asi kontrolli all. Ei ole seal midagi, asi kontrolli all.