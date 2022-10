Rakvere teater tuleb Kohtla-Järvele lauluga

Muusikalembesed näitlejad on publikule ettekandmiseks valinud välja oma lemmikviisid. Kõlavad lood Artur Rinne, Vaiko Epliku, Queeni, biitlite ja paljude teiste nii Eesti kui ka maailmakuulsate artistide repertuaarist. Rõõmsad ja lüürilised laulud viivad seiklema elu ja armastuse radadele.

Kontsertetendus "Lihtsalt, rõõmuks" räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhetest, mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval on viis meest ja üks naine ning õhtu möödub vallatu koketeerimise saatel.

Üheks rühmatööna valminud lavastuse idee autoriks oli tänavu kevadel igavikuradadele läinud Rakvere teatri kauaaegne näitleja ja lavastaja Toomas Suuman. Paarkümmend pala sõeluti välja 140 seast. Iga lavastuses osalev näitleja võitles enda pakutud lugude eest.

Etenduses osalev näitleja Silja Miks on rääkinud, et seal ei ole tegelasi kui selliseid, seega pole ka pidevat süžeeliini, mis alguse ja lõpu ühtseks tervikuks seoks. "Tegu on pigem mõnusa õhtuga, milles on laulu, nalja ja vahest natuke romantikat. Miks mitte ka veidi melanhooliat," sõnas ta.

Ta lisas, et poolteise tunni jooksul näeb laval üht väga ägedat ja andekat kampa eesotsas Imre Õunapuuga. "Ta on multitalent: talle anna ükskõik mis pill kätte ja ta mängib seda perfektselt, lisaks laulab nagu ööbik. Samuti Madis Mäeorg, kes käsitseb vabalt nii trummi kui ka ukulelet, rääkimata imelisest lauluoskusest. Margus Grosnõi sarm nii lauldes kui ka kõneldes ei jäta külmaks mitte ühtegi naissoost teatrikülastajat. Vootele Ruusmaa on samuti mitmekülgselt andekas muusik ning suudab publiku oma esitusega lausa kiljuma panna. Ja loomulikult Teno Kongi, kes kõiki meie muusikalisi palu klaveril või mõnel puhkpillil virtuoosselt saadab. Ja kui nüüd küsida, et kuhu ma enda jätsin, siis mina olen pealkirjas "Lihtsalt, rõõmuks" see esimene pool: olen "lihtsalt" ilus ja teen natuke nalja. Eks ma laulan ka," rääkis Miks.