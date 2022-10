JUHTKIRI ⟩ Linn või vald − selles pole küsimus

Nii on Jõhvi siiamaani elanud vallana, kus on vallasisene Jõhvi linn. 2019. aastal aga tõstis toonane vallavanem Martin Repinski teema üles ning nüüd on selle südameasjaks võtnud ka volikogu esimees Vallo Reimaa. Kummaline, et mõlemal korral lükati protsess käima, korraldati rahvaküsitlus ja alles siis selgus, et tegelikult pole praegu Jõhvit linnaks kuidagi võimalik muuta.