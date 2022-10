NÄDALA KUJU ⟩ Eduard Odinets

Samas teab ta, et uue võimuliidu kokkupanek võib kujuneda veelgi keerulisemaks, sest 13 saadiku seas on omavahelisi vastuolusid ja munitsipaalpoliitika kogemust pole kogu seltskonna peale just üleliia palju. Lisaks seegi, et sotside enda ridades oleva mitme saadiku riigikeeleoskus on üsna kasin.

Odinetsil on praegu mitu tähtsat rauda tules. Ta on võtmeisik, et kujundada teovõimelist võimuliitu Kohtla-Järvel. Ilmselt on ta ise ka kõige sobivam ja pädevam kandidaat volikogu esimeheks. Samas tuleb tal juhtida riigikogu põhiseaduskomisjoni.