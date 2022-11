VLADIMIR VÕSSOTSKI ⟩ Üleminek ühe aastaga ehk Eesti hariduse alasti kuningas

Praegu aga tahavad valitsevad erakonnad korraldada hariduse valdkonnas Metsikut Läänt, kus direktorite püüdlustes vajalikke õpetajaid leida on head kõik vahendid. Käiku läheb ka räpane manipuleerimine, kui Ida-Virumaale tööle tulevatele õpetajatele lubatakse teistest kõrgemat palgakoefitsienti.

See vaid vähendaks teiste Eesti piirkondade õpetajate töö väärtust, kuid ei tagaks piirkonnas kvaliteetset pedagoogilist kaadrit, kuna põhikriteeriumiks on eranditult keeleoskus, mitte ainetundmine või töökogemus. Tuletan meelde, et haridus- ja teadusministeerium on teinud ettepaneku lahendada kaadripuuduse probleem, värvates koolidesse keskharidusega inimesi.

Õpetajate töökoormus on suur. Kas on seejuures reaalne, et nad omandavad veidi enam kui aastaga eesti keele C1-tasemel ja hakkavad selles keeles ka õpetama? Keeleameti 2021. aasta andmetel on ainuüksi Ida-Virumaal üle 1500 kvalifikatsiooninõuetele mittevastava töötaja. Seda on väga palju, kui pidada silmas, et selle kategooria eesti keele kursustel on järjekorrad ja isegi keelevaldajal on üsnagi problemaatiline eksami sooritamiseks vajalikku punktide arvu saada. Minister Tõnis Lukase arvates tõstavad kuni 9600euroste trahvide näol kavandatavad karistusmeetmed oluliselt õpetajate motivatsiooni pärast pikka tööpäeva ja kodutööde kontrollimist veel eesti keelt õppida.

Seega selle asemel, et pedagoogide keeleoskuse parandamiseks õpetajatega koostööd teha ja suurel hulgal riigile lojaalseid spetsialiste koolitada, ei luba valitsus olukorda parandada, vaid lubab hoopis karistusmeetmed tarvitusele võtta.