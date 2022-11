VIRVE OSILA ⟩ Kuidas see ometi võimalik on?

Kuidas see ometi võimalik on, küsisin ma endalt 24. veebruari varahommikul ja küsin tänaseni. Muidugi ei tea ma vastust. Ja ega ma saagi vastust. Kohutav sõda kestab ja selle lõpp tundub olevat lõpmata kaugel.

Mis mees see on, kelle ülisuur ego on hõivanud mõistuse ja mõistlikkuse nii, et ei mahu enam kehasse ära? See valgub üle ääre, ulatudes kannupoiste ja poolehoidjateni ning ummistab nendegi mõistuse.

Putinismi suurim vaenlane on vabalt mõtlev indiviid, kes suudab loobuda ideoloogilise ajupesu seebivahust ja soovib ärgata pärisellu.

Ukrainast natsismi välja juurimise jutt on arutu ja tüütuseni leierdatud. Seda ei usu Venemaa keiser ise ega keegi muu tema võimukoridoris. Küll usuvad need tuhajuhanid, kes ahju peal istuvad ja arvavad, et nad sellega isegi sõita saavad. Usuvad need, kelle olulisemaks muinasjutukangelaseks on loll Ivan, kes n-ö arukatest vendadest alati kavalamalt tegutseb.