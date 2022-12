TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida arvate Kohtla-Järve uutest linnajuhtidest?

Foto: Peeter Lilleväli Svetlana Serova, ringijuht: Olen muidugi kuulnud, et uued juhid on valitud, kuid ei tea neist esialgu midagi. Eelmised linnajuhid tegid palju ära: linnas kõik toimib, elu keeb, tehakse uuendusi − kas tasus kõike niimoodi kiirustades muutma hakata?

Foto: Peeter Lilleväli Nikolai Kutsenko, pensionär: Mul elavad Kohtla-Järvel lapsed ja lapselapsed. Käin neil siin külas, seetõttu tean võimupööretest vaid juttude põhjal, kuid ütlen, et Kohtla-Järve on hea ja üsna hoolitsetud linn. Ainult fassaadid tuleks üle värvida − isegi kesktänav ei rõõmusta silma. Sooviks, et uued linnajuhid pööraksid rohkem tähelepanu linna välisilmele.

Foto: Peeter Lilleväli Julia Sorokina, pensionär: Linnavolikogu uut esimeest, gümnaasiumidirektor Hendrik Agurit tean oma sugulase juttude põhjal: tema sõnul on Agur "lahe onuke". Gümnasistid räägivad, et alguses oli koolis huvitav, nüüd aga on igav ja standardne. Kas ta tuleb uues ametis toime? Ma ei tea, üks ei ole lahinguväljal sõdur − vaja on meeskonda. Uut linnapead ma ei tunne ja pole temast midagi kuulnud. Võim vahetub ning on muutlik nagu ilm − kuskilt kargab keegi välja... Ühed ei meeldi, vahetatakse välja, siis ei jõua jälle teised omavahel kokkuleppele... Lihtsal inimesel on raske kõigest sellest sotti saada.

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Varuštšenkov, pensionär: Las teevad mõnda aega tööd, küll siis paistab. Oligi vaja linnajuhid välja vahetada − eelmised olid juba kauaks oma kohtadele jäänud. Poja sõnul ei ole uus linnapea inimesena halb − ta oli temaga koolis kokku puutunud. Kas uued juhid ka toime tulevad, seda näitab aeg.