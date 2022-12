JUHTKIRI ⟩ Sõda, mis nullis 30 aastat pingutusi Vene suunal

Läbi kõigi nende aastate oleme ju kuulnud erinevatelt poliitikutelt ja ettevõtjatelt, et Venemaaga tuleb suhted korda seada ning hakata kasulikult äri ajama. Oli neid, kes said aru, et küsimus on meie idanaabri tahtes, kuid leidus neidki, kes olid viimase hetkeni veendunud, et kahe riigi vaheliste heade suhete eest vastutab vaid Eesti.