NÄDALA KUJU ⟩ Karin Künnapas

Kui Narvas sai kümme aastat tagasi valminud Narva kolledži õppehoone uuema aja maamärgiks, siis Jõhvis pretendeerib samasse rolli kood/Jõhvi kool. See modernse välimusega maja torkab Jõhvi linnapildis selgelt silma. See kool on toonud Jõhvi hoobilt ligemale pool tuhat uut elanikku ja teinud Ida-Viru maakonnakeskuse tudengite linnaks.