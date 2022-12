ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks on Ida-Virumaal töötuse tase tõusnud viimase aasta kõige kõrgemale tasemele?

Ida-Virumaa töötuse tase on kasvanud 11,5 protsendini ja töötute arv läheneb seitsmele tuhandele. Viimati oli see näitaja nii kõrge rohkem kui aasta tagasi, 2021. aasta augusti lõpus. Eesti keskmine töötuse määr on praegu 7,8 protsenti. Maakondadest on töötuse poolest Ida-Virumaale kõige lähemal Valgamaa, kus see näitaja on 10,7 protsenti.