JUHTKIRI ⟩ Kriisideks tuleb valmistuda käigu pealt

Viimastel aastatel oleme sunnitud elama väga turbulentses keskkonnas ning liikunud kriisist kriisi. Need olukorrad on nõudnud ametivõimudelt üksjagu teavitus- ja selgitustööd. Tihti on aga ka vastutavad ametnikud keerulises olukorras, sest neilgi puudub kogemus konkreetse kriisiga tegelemisel.