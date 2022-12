ANVAR SAMOST ⟩ Oli tõesti pöördeline aasta

1990. aastate algust meenutav 20protsendiline tarbijahindade tõus on samuti keskpankade uskumatu rahatrüki pikka aega kestev järelmõju. Ei usu, et hiiglasliku rahamassi mõju aasta või paariga "välja taandub". Keskpankade võitlus hinnatõusu vastu intresse tõstes võib kaasa tuua vaevalise perioodi, kus kõrged on nii intressimäärad kui inflatsioon.

Ukraina sõja juurde tulles peab ära märkima kaks suurt asja, mis Eestil hästi õnnestusid.

Otsus anda Ukrainale veel enne Venemaa kallaletungi algust suures mahus relvaabi aitas Ukrainal sõja esimestel kuudel end kaitsta, kuid Eesti jaoks kindlasti olulisemana kujundas lääneriikide vastust sõjale ja andis Eestile julgeolekupoliitilist mõju, mis on nüüd suurem kui kunagi varem. Eraldi suur õnnestumine oli esmalt kriitikat saanud valik teha avalikuks Soome ja eriti Saksamaa soovimatus nende kaudu saadud haubitsate Ukrainasse saatmisele heakskiit anda. Keeldumise pinnalt tekkinud avalik tähelepanu kiirendas märkimisväärselt muutust Saksamaa Venemaa poliitikas. Ehk tuleks teinegi kord välispoliitikas julge olla ja kõva häälega ebamugavaid tõdesid välja öelda?

Teiseks on Eesti õigesti teinud Ukraina sõjapõgenikke vastu võttes. Meie riigis viibib nüüd kümneid tuhandeid pagulasi, mis on suurusjärkude võrra enam, kui keegi realistlikuks pidas. Paarile tõrkele vaatamata on Eesti ametnikud politsei juhtimisel põgenike vastuvõtmise, majutamise ja kohandamisega hakkama saanud nii hästi, et paljud pole suurt muutust isegi tähele pannud. Ühtlasi ütleb see saavutus, et oleme rikas, toimiva bürokraatiaga heaoluriik − umbes nagu Rootsi mõnikümmend aastat tagasi.

Sõda kattis unustusega ka tõsiasja, et aasta alguses kehtisid Eestis ranged piirangud. Poodi minnes tuli kanda maski, kohvikus ja spordisaalis esitada vaktsineerimistõend, mis jagas inimesed kaheks. Alles praegu on esimene piirangute vastu alustatud kohtuasi jõudnud lõpliku otsuseni.