TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida ootate uuelt aastalt?

Edenemist ja rahunemist. Seda, et praegune närviline aeg saaks läbi. Rapsimisega tehakse palju vigu ja nende parandamisel tulevad uued vead sisse. Seda nii kohapeal kui ka globaalselt.

Eks vist meil kõigil ole südamel sõda, energiakandjate hinnad ja majanduse olukord. Kui need probleemid saaksid lahenduse... Ülejäänuga tuleme oma riigis ja lähikonnas ise toime.

Foto: Peeter Lilleväli

Avo Kiir, pensionär:

Praegu kuhjunud kriisid, mis ringiratast üksteist toidavad, võluväel ei kao. Liiga sinisilmne on nii mõelda ja loota. Nii et mina soovin ennekõike, et enam hullemaks ei läheks. Seegi oleks hea märk.