ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas toetate Kohtla-Järve linnapea Virve Linderi esitatud abilinnapeakandidaate?

See küsimus on veel arutamisel. Ma ei saa mingit avanssi anda. Aga loodan, et see võimukriis enam väga pikalt ei jätku. Praegu on kaalukeelel, kas jätkata paremate kandidaatide otsimist, milleks aega ei ole, sest sellega kaasneks võimukriisi jätkumine, mis on väga halb, või kinnitada need pakutud kandidaadid ametisse.