MARTEN RAIDMA ⟩ Uute liinide ehitus aitab meil ennast Venemaa elektrivõrgust lahti ühendada

Rahuajal tehtud ajakava on surve all: ülemaailmne geopoliitiline olukord on kaasa toonud materjalide kallinemise ja tarneraskused ning ka ehituses on toimunud märkimisväärne hinnatõus. Aga praegu on Eesti suutnud plaanidest kinni pidada. Ütleme aitäh kõigile, kes selle hiigelprojekti juures pingutavad − insenerid, projekteerijad, ehitajad ja teised −, nad on hakkama saanud algselt plaanitust palju pingelisemates oludes.