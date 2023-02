NÄDALA KUJU ⟩ Pekka Linnainen

Ta rääkis juba sajandi alguses, et see on ebanormaalne, et Soome lahe eri kallastel asuvad Kotka ja Virumaa koostööd ei tee. Linnainen oli üks Kotka ja Sillamäe vahelise laevaliini rajamise innustajaid. Selle esimese elu iga jäi lühikeseks. Aga nüüd, mil ka Soome jaoks on idaturism otsa saanud, tegutseb ta aktiivselt selle nimel, et see laevaliin taas ellu äratada. "See laevaliin tuleb tagasi niikuinii," märkis Linnainen eelmise aasta lõpus Põhjarannikus.