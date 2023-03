VIRVE OSILA ⟩ Haldjate keel − kes kuidas kuuleb

Tihtipeale tunnen mõnd jutu- või luuleraamatut lugedes, kuidas mu imetlus eesti keele vastu kosub ja kasvab. Mida kõike on võimalik mõne asja kohta öelda või kui värvikalt saab hetki ja olukordi kirjeldada, on sõnulseletamatult ülev ja ilus, aga vahel ka sõnaselgelt valus ja inetu. Eesti keelel on võime mind tõsta ja madaldada, oleneb loetavast tekstist või kõrva riivavatest ütlustest.