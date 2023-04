VIRVE OSILA ⟩ Sinilillede aegu

Ma ei saa aru, miks ühtesid kannatajaid me ülistame ja teised hülgame. Mina ise ei ole küüditamist üle elanud, aga ma olen olnud sõbrasuhetes mitmete Siberist tulnutega. Ma olen neist kirjutanud, olen nende valusid endas valutanud. Ma ei taha nende üleelamisi pisendada, aga samas on mul raske mõista, millise mõõdupuuga kannatusi mõõdetakse.

Üks tohter ütles mulle kord, kui ma valusid kaebasin, et see ja too seisund ei tohiks küll valu põhjustada. Palusin siis valumeetrit, et äkki see näitaks valu suurust. Tohter soovitas mul mitte teravmeelitseda.

Eesti riik on nii väike ja meile on tehtud väga suurt ülekohut. Seepärast ei tohikski me osa sellest ülekohtust kotis hoida. Me otsime võsast üles silmatorkamatud ja unustuse hõlma vajunud okupatsioonivõimude paigaldatud kivikobakad, me oleme valmis lammutama ehitisi, et kõrvaldada neilt ajatolmuga kattunud nõuka sümboolikat, aga meil pole aega ega tahtmist uurida inimsusevastaseid kuritegusid, mis pandi toime meie poistega nõukaaegses sõja(väe)teenistuses.