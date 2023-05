Õpetajate tähtis valikukoht

Mitmed koolijuhid väidavad, et lisatasu on innustanud õpetajaid end keelekursustele sättima, mis on kindlasti hea valik. Küllap jõuab suurem osa neist tahtmise ja järjekindluse korral ka sihile. Kuid samas hindab Narva linnapea Katri Raik realistina, et ainuüksi piirilinnas on ligikaudu 400 õpetajat, kellele on eesti keele selgeks saamine sellisel tasemel, et nad suudaksid vabalt eesti keeles tunde anda, ületamatu katsumus. Kas sellele järgnevat on õige just sotsiaalseks katastroofiks nimetada, nagu Raik seda otsekoheselt teeb, on maitse asi. Küll on tal aga õigus, et omavalitsustel tuleb nende inimestega hakata tegelema, et nad leiaksid uue koha elus ega hakkaks kandma vimma Eesti riigi peale.