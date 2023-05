Meelis Kiili: parlamendi tegevuse halvamine on justkui küberrünnak

Temaga tuleb nõustuda, seda enam, et seekordne obstruktsionism on oluliselt erinev eelmistest. Kui eelmised olid suunatud eelnõude mõjutamiseks, siis praeguse tegevuse eesmärk on takistada valitsuse ja parlamendi toimimist, takistades päevakorra kinnitamist nii, et valitsus ei saa oma eelnõusid esitada ega neid parlamendis menetleda. Lõppeesmärgina on välja toodud ka valitsuse kukutamine.

Tegemist on kavala, kuid mitte targa käiguga kasutada seaduslünka riigikogu töö- ja kodukorra seaduses. Ilmselgelt ei uskunud selle regulatsiooni loojad, et seda dokumenti kasutatakse ebaotstarbekalt riigi institutsioonide vastu. Avatud on Pandora laegas, mis tähendab reaalsuses seda, et meil ei olegi enam võimalik valitsusi moodustada ja valimiste läbiviimisel pole sisulist mõtet.

Obstruktsionism takistab mistahes koalitsiooni võimu teostamist ja saadikutel oma töö tegemist. Tõsi ühe parlamendisaadiku väitel tehakse ju tööd ikka, küsitakse küsimusi ja edastatakse arupärimisi. Seda võib vaadata tööna, kuid Endel Lippmaa on öelnud, et mitte alati ei ole tööl tulemust, vaid on tagajärjed.

Milliste tagajärgedega oleme silmitsi? Ennekõike julgeolekuolukorra halvenemisega. Paar nädalat tagasi ütlesin, et Vene Föderatsiooni rünnak Eesti vastu lähiajal on küll võimalik, kuid me peame selleks ise väga palju pingutama. Ja paistab, et tõepoolest pingutamegi, sest mis saab vastasele olla parem kui pärsitud valitsemisvõimega valitsus ja otsustusvõimetuks sunnitud parlament. Väepealik Napoleon Bonaparte on öelnud: "Ärge kunagi katkestage oma vaenlast, kui ta teeb vigu."

Me ei ole veel näinud kõrgendatud vaenutegevust meie suunas, aga kui tänane olukord jääb kestma, siis on naiivne loota, et Kreml jätab ette mängitud võimaluse ära kasutamata.

Ilmselgelt ei andnud valijad ühelegi saadikule lubakirja õõnestada riigi aluseid. Hakkame tööle, vaidleme oma vaidluseid ja leiame parima tulemi ühiskonna edendamiseks!