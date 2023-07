Elektriline või bensiinimootoriga oksapurustaja?

Bensiinimootoriga oksapurustaja eelised ja puudused

Bensiinimootoriga oksapurustajad on võimsad ja need ei jää hätta ka jämedama ning tugevama oksa purustamisel. Tänu suurepärasele võimsusele sobib bensiinimootoriga oksapurustaja kõigile neile, kes soovivad purustada suuremas koguses jämedamat puitu. Lihtsa vaevaga saab purustatud kõik, mis on jäänud üle võsa lõikamisest või puuokste harvendamisest.

Teine suur eelis on asukoha sõltumatus. Selle all peame silmas seda, et bensiinimootoriga oksapurustaja saab liigutada just sinna kuhu vaja. Mugavamaks kasutamiseks võiks see olla seal, kuhu oled kõik oksad kokku kogunud. Elektrilist oksapurustajat kasutades tuleb aga arvestada sellega, et läheduses oleks pistik ja pikendusjuhe, et see vooluvõrku ühendada.

Küll aga ei tule kõik eelised niisama ja tulenevalt kõigest eelnevast on bensiinimootoriga oksapurustajad tunduvamalt suuremad ja raskemad kui elektrilised. Samuti teevad need palju müra.

Elektrilise oksapurustaja eelised ja puudused

Kui bensiinimootoriga oksapurustaja vajab töötamiseks bensiini, siis elektrilised mudelid tuleb lülitada vooluvõrku. Tuleb arvestada sellega, et kasutamiskohad võivad olla piiratud. Samal ajal on aga tegemist kergema ja kompaktsema seadmega, mis ei võta palju ruumi ja mida on käsitleda väga kerge. Äramärkimist tasub ka see, et töötamiseks ei kasutata bensiini, mille põlemisel erituvad õhku heitgaasid.