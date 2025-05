Ringmajandus on tulevikueriala, mida kujundavad praegused tudengid

SAARA KATARINA MERIOJA Foto: Erakogu

Saaremaalt pärit SAARA KATARINA MERIOJA tuli Ida-Virumaale, sest soovis õppida midagi, millel oleks kindel tulevik ja mis samas panustaks ühiskonda. Sõelal olnud hambaarsti ja õpetaja ameti asemel eelistas ta hoopis tulla TalTechi õppima jätkusuutlikku ettevõtlust ja ringmajandust. "Vot see kõnetas! Just seda ma õppida tahangi − tegelda keskkonnateemade ja ringmajandusega, mis on kahtlemata tulevikku vaatavad ja ühiskondlikult olulised valdkonnad," ütles ta.

Justkui butiikõpe

Ta oli üllatunud, kui seda eriala asus esimesel aastal õppima vaid seitse tudengit. "Üks õppejõud võttis selle olukorra tabavalt kokku: tegu on justkui butiikõppega. Kuid selline väike rühm on loonud väga rahuliku ja toetava õppekeskkonna. Meil on palju võimalusi omavahel arutada, kaasa rääkida ja süvitsi teemadesse minna," hindab ta väikese õpperühma eeliseid.

Keskkonnateemade kõrval on õppekavas ka sotsiaalsed ja juhtimisküsimused. Need on valdkonnad, millele Saara Katarina varem eriti ei mõelnud. "Kokku moodustavad need kolm mõõdet termini ESG: environmental, social ja governance. On väga huvitav näha, kuidas jätkusuutlik ettevõtlus ei hõlma mitte ainult keskkonnateemasid, vaid puudutab ka inimeste heaolu ning ettevõtete juhtimist," märkis ta.

