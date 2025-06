Tudengist teadlaseks: Karle teekond Virumaa kolledžis

Kui põhikooli alguses tekkis Karle koju esimene arvuti, sai ta kohe aru, et just selle masinaga tahab ta siduda oma tuleviku. "Kui arvuti koju toodi, huvitas see mind väga. Paljusid asju sai proovitud ja katki tehtud, aga siis ka ise ära parandatud," meenutab Karle, kes seadiski pärast seda kohtumist endale eesmärgiks IT-hariduse.

Siht silme ees

See mitmekesine ja kohati rutiinivaba keskkond andis võimaluse mõista, mis talle sobib ja mis mitte. "See töö ei olnud minu jaoks − mitte sellepärast, et seal puuduksid väljakutsed, vaid see lihtsalt ei olnud minu maailm," ütleb Karle. Just see sundis teda tagasi vaatama oma varasemale huvile ja andis tõuke naasta IT juurde, sedapuhku juba teadlikumalt ning küpsema sihiga.