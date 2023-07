Hea peo kaitseks − tänavuse "Mägede hääle" ainetel

Jube lihtsustatud arusaam on see, et festivalidel käiakse vaatamas ainult kindlaid laive. Seda muidugi ka, aga olgu tegu mis tahes žanris üritusega, tahab iga festivalihunt suviselt kogunemiselt kogeda melu, näha sõpru ja nendega muljetada. Olgu tegu siis tantsulõvi või niisama nautlejaga, muusika puudumine pärsib mõnusat olemist.

Ma ei taha siinkohal puid alla panna korraldajatele, kes on väga hästi kursis, mida nende publik tahab. See polnud neile meelepärane otsus ja mul on kahju, et nad niimoodi nurka suruti. Kuigi kindlasti oleks saanud teha nii, et ka teisel päeval poleks asi tulnud üllatusena.

Kokkuvõttes ei saa ilmselt kuidagi muuta ka selle toreda kodaniku tõekspidamisi, kes peo lõpetas. Olen üsna kindel, et tema nädalavahetus nendest kaebekõnedest kuidagi ilusamaks ega rahulikumaks ei muutunud. Halvemal juhul sai ta tunda veidi kahjurõõmu ning proovis ärevuse kiuste oma välja võideldud unerahu nautida. Just nimelt ärevuse, kuna tegelikult ta ju teadis hästi, et need sajad inimesed, kelle peo ta lõpetas, ei lahku sealt esimese päeva õhtul veel kuhugi. Kui üldse otseselt kedagi näpuga sihtida, siis on see kohalik vallavalitsus, kellel võinuks jätkuda piisavalt mune, et kaitsta korraldajat, kellega oli sõlmitud leping. Kui ühe suvalise vinguja pärast on võimalik kinni panna terve festival, siis on midagi valesti.