NÄDALA KUJU ⟩ Pippi Lotta Enok

Ta näitas pronksmedalivõiduga taas, et on noorusele vaatamata kogenud ja küps mitmevõistleja, kes suudab säilitada külma närvi ja ka keerulistes olukordades endast parima välja pigistada. Õnnestumiste korral elab aga oma emotsioonid siiralt ja teesklemata välja. Enam-vähem nagu ka kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool, kes rahvasaadikuna käis aastaid tagasi Jõhvi koolis rääkimas, kuidas siia on vaja korralikku staadioni. Pippi Lotta oli just siis tegemas Hanno Kolli juhendamisel oma esimesi kergejõustikutrenne laguneval ja ebaühtlasel kummiplaatidega kaetud koolistaadionil.