JUHTKIRI ⟩ Kohtla-Järve helgemate aegade otsinguil

Ka see viis, kuidas on tähistatud linna sünnipäeva ja linna päevi, on uudne ja huvitav. Kui raha on eelarves palju, pole eriline kunst palgata tuntud artistid ja korraldada pidu. Aga rahakott, mille Linderi linnavalitsus on eelnevatelt päranduseks saanud, on auklik. Pealegi neist aukudest ilmuvad ühtelugu välja võlausaldajate käed, et võtta ära seegi, mis sinna kotti satub. Ajal, mil linnavalitsus koondab ja kärbib kulusid, mõjuks pillav pillerkaaritamine peona katku ajal. Aga saab väga hästi ka teistmoodi ja napi eelarvega ning põnevalt, on see nädal näidanud.