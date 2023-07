Teiste abistajad vajavad ka ise abi, et mitte väsida

Olgu need siis sotsiaaltöötajad, arstid, õed, hooldajad, õpetajad, kasvatajad, politseinikud, päästjad − kõik nad annavad iga päev oma parima ja neid ohustab läbipõlemine. Tooksin eraldi välja veel juhid, sest ühiskonna ootused neile on ajas tohutult muutunud: kui enne tegeldi põhiliselt protsesside juhtimisega, siis nüüdseks on fookus üha enam liikunud inimeste juhtimisele, mis toob kaasa hoopis teised lähenemisviisid.

Lisaks elame n-ö kriiside ajastul, mis nõuab omakorda uusi meetodeid, vaatenurki ja lähenemisviise. Eriti keeruliseks muudab juhi töö veel see, et praegu on tööturul korraga viis põlvkonda, kellel kõigil on üsna erinevad vaated ja ootused oma tööelule. Nii et kindlasti on ka juhile vaja midagi, mis toetaks, aitaks leida uusi vaatenurki ja avardaks maailmavaadet. Need teenused võivad olla supervisioon ja coaching.