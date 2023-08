MIHKEL NESTOR ⟩ Majandusseis lähiajal ei parane

Eelmisel nädalal avaldas statistikaamet esmase hinnangu selle kohta, kuidas läks Eesti majandusel tänavu teises kvartalis. Positiivseid üllatusi sealt mõistagi ei tulnud ja esialgse hinnangu kohaselt oli sisemajanduse koguprodukt 3% väiksem kui mullu samal ajal. Kiirhinnanguna avaldab statistikaamet vaid reaalse, inflatsiooniga korrigeeritud SKP muutuse, ent pole kahtlust, et nominaalhindades mõõdetuna ehk n-ö tavalistes eurodes SKP endiselt suurenes, kuid kindlasti mitte endises tempos. Ilmselt on just kiire nominaalne sissetulekute kasv see, mis on seni aidanud peita reaalse majanduslanguse mõju.

Eksport ja tööstus veavad majanduse alla

Eesti suurim ja kardetavasti ka pikemaajalisem probleem on ekspordi ja tööstuse nõrk väljavaade. Kui kõrge inflatsiooni tõttu olid probleemid ekspordisektoris pikka aega nominaalhindades mõõdetavas statistikas peidetud, siis nüüd on hinnatõusu peatumine need selgelt nähtavale toonud.

Viimased ekspordinumbrid, mis on saadaval maikuu kohta, näitavad, et kaupade väljaveo käive vähenes juba enam kui 20% võrra. Nõudlus Eestis toodetud kaupade järele püsib nigel maailmas laiemalt, ent suurima panuse langusesse on andnud Põhjamaade halb majandusseis. Nii kahanes eksport Eesti suuruselt teise kaubanduspartneri juurde Rootsi mais lausa 24%. Pea samavõrra jäi mullusest madalamaks kaupade müük ka Norra. Veidi paremini on vastu pidanud meie suurima kaubanduspartneri Soome turg, ent ka sinna kahanes eksport mais 9% võrra.