TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milline on selle suve meeldejäävaim sündmus?

Foto: Matti Kämärä

Vassili Kamakin, pensionär:

Raske öelda. Peamiselt igasugused majapidamistööd... Kõige märkimisväärsem sündmus on aga see, et jäin sel suvel väljateenitud puhkusele − minust sai pensionär. Tähistasime seda hästi. Mul on hea meel, et nüüd pole vaja kuhugi kiirustada.