ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas on tänavune suvi Peipsi piirkonnas möödunud?

Mis puudutab otseselt seadusrikkumisi, siis nendega tegeleb reeglina politsei. Aga eks aeg-ajalt ikka on kuulda elanikelt kaebusi, et kusagil on majas vargil käidud, kusagil on jälle mingid tööotsijad käinud. Sel aastal oleme kokku puutunud ATVdega sõitjatega. Paljud arvavad, et kui ostavad endale ATV, siis võib sellega igal pool maastikul ringi kihutada, kuna see on maastikusõiduk. Aga nii see pole − enne tuleks liiklusseadust uurida.