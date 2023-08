ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas uue koolimaja avamisega on Jõhvi koolivõrk korrastatud?

Uus koolimaja pole pelgalt hoone, vaid osa suuremast hariduslinnakust, luues tervikliku ja nüüdisaegse hariduskogemuse. Uue koolimaja disain on suunatud õpilastele parimate võimaluste tagamisele. Interaktiivsed õpikeskkonnad, avatud raamatukogu, individuaalsed õpinurgad ning terrass õuesõppeks − kõik need ressursid aitavad toetada individuaalset õppimist ja loomingulist eneseväljendust. Jõhvi haridusvõrk on korras ning Jõhvi põhikooli uus maja on hariduslinnakus kirss tordil. On ääretult tore, et meie kooli tahetakse tulla ja lapsi on niivõrd palju. Saan uhkusega öelda, et meil on maakonna parim kool.