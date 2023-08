Kas lapse esimesel koolipäeval on lapsevanemal õigus saada töölt vabaks?

Eraldi vabu päevi just nimelt lapse esimese koolipäeva puhul seadusega ette nähtud ei ole. See ei tähenda aga, et lapsevanemal ei oleks võimalik esimesest koolipäevast osa võtta.

Juhul kui esimene koolipäev on töötaja tööpäeval, on tal võimalik selleks päevaks planeerida endale lapsepuhkus. Kokku on kummalgi vanemal isiklikuks kasutamiseks 10 tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga lapse kohta kuni lapse 14aastaseks saamiseni. Seega, mida rohkem lapsi, seda rohkem ka tasustatud lapsepuhkust. Korraga saab ühes kalendriaastas kasutada siiski maksimaalselt 30 kalendripäeva tasustatud lapsepuhkust. Puudega lapse emale või isale on täiendavalt ette nähtud üks tööpäev kuus ehk 12 tööpäeva aastas tasustatud lapsepuhkust kuni lapse 18aastaseks saamiseni.