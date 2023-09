TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millised tunded teid kooliaasta alguse eel valdavad?

Foto: Matti Kämärä

Valentina Makarova, pensionär:

Olen kogu oma elu koolis töötanud ja mulle on 1. september pidupäev. Paari päeva pärast algab lastel rutiin ja pedagoogidel töö. Õnnitlen kõiki tarkusepäeva puhul! Tänavu on esimene aasta, mil mina enam ei tööta, kuid närveerin endiselt − oma lastelaste pärast. Vene koole ootab ju ees üleminek eesti õppekeelele − kuidas see kõik olema hakkab? Lapsed peavad nüüd reformidega kohanema hakkama − hing valutab nende tuleviku ja hariduse pärast. Ma tunnen kõiki kooli probleeme seestpoolt ning pole saladus, et kooli tulevad ka hariduseta õpetajad.