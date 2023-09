ANVAR SAMOST ⟩ Kui kaua see võib kesta?

Erinev on ka see, et isegi rahastamisskandaaliga võrreldes on praegune kriis lihtne ja selge. Peamine küsimus on: kuidas sai Eesti nimel maailmas Venemaa suhtes kompromissitut moraalset hoiakut ehitanud peaministri abikaasa sõja ajal, poolteist aastat, tegutseda äris, mille tulud tulid sõda pidavalt Venemaalt? See küsimus ei ole vastust saanud, vastupidi − peaminister on küsijaid ja opositsioonierakondi rünnanud, süüdistanud presidenti kiusamises ning korduvalt öelnud, et ei saa aru, milles teda süüdistatakse.