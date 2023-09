Kuidas tulete toime Narvas ligi kaks korda kallinenud küttearvetega?

Foto: Ilja Smirnov Liina Kotkas, noor ema: Ilmselt tuleb pere-eelarvet kärpima hakata ja lihtsalt maksta − muid variante ma ei näe. Just eile arutasime sõpradega, et kõik sõltub inimese rahalistest võimalustest: mõnele on see suur löök tasku pihta, mõni aga, kel on säästud olemas, tuleb küttearvetega normaalselt toime. Ent üldiselt on kõik šokis.

Foto: Ilja Smirnov Eldar Salmanov, korteriühistu esimees: Hakkame maja soojustama, muid võimalusi pole. Tänu sellele hoiame natuke kokku, kuid esmalt tuleb investeerida. Üldiselt aga on see korralagedus küll: ükski normaalne Euroopa riik ei tohiks endale lubada soojustariifi tõstmist korraga 84 protsendi võrra.

Foto: Ilja Smirnov Elfrida Varfolomejeva, pensionär: Mis parata, tuleb maksta. Hakkame millegi arvelt kokku hoidma nagu kõik teisedki. Ravimite pealt palju säästa ei anna, aga toidu pealt saab küll natuke kokku hoida. Riideid kanname niikuinii vanu.

Foto: Ilja Smirnov Daniil Volotskoi, vabatahtlik: Raske vastata. Elan koos emaga ning meil on korteriarvete maksmine muidugi väga raske: ehkki korter on meie enda oma, maksame selle eest nii palju, nagu maksaks üüri. Uudistes räägitakse pidevalt hindade kallinemisest ja see tekitab vaid negatiivseid tundeid.