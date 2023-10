Mida tehakse murdunud puudega pärast koristust?

Meie tellime ettevõttelt teenuse ning minu teada nad tükeldavad need puud ära ja teevad hiljem hakkpuiduks. Vald tellib täisteenuse, nii et firma koristab kõik ära. Oksad lähevad minu teada Ahtmes asuvasse vastuvõtupunkti, kus need samuti hakkpuiduks tehakse. Ega ausalt öeldes nendest vanadest väändunud ja haigustest pahklikest puudest normaalset küttepuud saagi − neid on raske halgudeks lõhkuda. Hakkpuiduks aga kõlbavad küll.