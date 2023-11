JUHTKIRI ⟩ Õiglase ülemineku edukuse tähtis mõõdupuu

Kui 2021. aastal oli Ida-Virumaa 36,6 protsendiga võrdluses teiste maakondadega selles arvestuses "liider", siis nüüd selgus, et see määr on vähenenud 31,4 protsendile ja kolmes maakonnas on lood selles konkurentsis veel sandimaks muutunud. Selle üle ei ole mingit põhjust kahjurõõmu tunda, eriti arvestades, et Eesti keskmisest jääb Ida-Virumaa ikka veel ligemale kümne protsendipunkti kaugusele.

Optimistidena võib öelda, et kaks kolmandikku Ida-Virumaa elanikest tuleb omadega majanduslikult päris hästi toime. Ja see on ligemale 90 000 inimest. Seda tasub arvestada ettevõtjatel, kes arvavad, et Ida-Virumaa on vaene kant ning seal pole nende kaupadele ja teenustele ostuvõimelisi kundesid. Neid on rohkem kui mitmes Eesti maakonnas elanikke kokku või peaaegu sama palju kui terves Tartus.