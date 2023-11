KAKS KÜSIMUST ⟩ Kas hääletasite Reformierakonna esimehe valimisel Kaja Kallase poolt?

Reformierakonna juhatuses on nii-öelda regionaalsed kohad, näiteks mõlemat Virumaad ja Harjumaad esindab seal üks inimene. Kuna olin juhatuses juba kaks aastat, siis toetasin siit pärit Katrin Kuusemäed, kes esindab praegu Lääne-Virumaad ja on ka riigikogu liige. Kahjuks ei osutunud ta valituks. Loodame, et meie huve juhatuses esindab Ida-Virumaalt pärit Maris Lauri, kes on ka riigikogu Ida-Virumaa toetusrühma esimees.