Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 medal väärtustab osalejate pingutust ja Narva ajalugu

Võrreldes varasemate aastatega on tänavuse jooksu stardiaeg minu tundi varasem, kell 17.30. Jooksu peakorraldaja Marko Tormi sõnul on see tingitud sellest, et kuna üle poole osalejatest tulevad Harjumaalt, siis on nende soov olnud, et start oleks varem, et nad jõuaksid pärast jooksu Narvas veel ka mõnes söögikohas keha kinnitada ja sama päeva sees koju jõuda. Jooksu atmosfääris ei muuda see midagi, sest ühtemoodi pime on nii poole kuue paiku kui kella üheksa ajal õhtul.

Marko Torm peab positiivseks, et kui tunamullu osales ligemale sada narvalast, siis mullu juba kolm korda rohkem. Narva ettevõte Garage 11 paneb rahalised eripreemiad välja kõige põnevamas kostüümis osalejale ja ka parimale narvalasest mees- ja naisjooksjale.

Eesti ööjooks "Narva talv" * 2. detsembril Narvas * Start ja finiš Astri keskuse juures (Tallinna mnt 41) * Distantsid: 5 km ja 10 km * Rada kulgeb Narva kesklinnas * Stardi aeg: kell 17.30 (stardimaterjalide väljastamine lõpeb kell 16.30) * Iga osaleja saab unikaalse medali ja toetajate kingikoti partnerite toodetega * Registreerumine ja lisainfo: www.ööjooks.ee

Mõlemal kavas oleval distantsil premeeritakse talvisel ajal liikumisüritusega liitunuid ja finišijoone ületanuid kauni medaliga. 2023. aasta medali autor on Rakvere Loovuskeskuse juhataja ja disainer Jule Käen-Torm.