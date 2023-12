Narva talvise ööjooksu korraldaja Marko Torm: iga inimene, kes starti tuleb on kangelane

Sel aastal on esimest korda Narvas ametlikult kavas ka Kostüümijooks, kuhu 5 km rajale võtame vastu kuni 120 rõõmujanust ja sõbralikku osalejat. Pakkumaks elamusi nii endale kui kaaslastele ja kaasa elavatele linlastele. Ööjooks on kindlasti rohkem kui vaid sport või higi, veri ja pisarad. See on eeskätt elamus ja rõõm liikumisest.

Sel korral tunnustab Narva kohalik ettevõte Garage11 kõige ägedamat kostüümi rahalise auhinnaga - 300€. Sama ettevõte paneb eriauhinnad välja ka 10 km kiiremale nais ja mees narvakale - 350€. Müts maha kohalike ees, kes selliselt ise on tahtnud sündmusele õlga alla panna.

Võistluskeskus on kolinud Astri keskuse I korruse Sportlandi kauplusesse. Pesemine on rinnanumbri alusel tagatud Fama keskuse (Fama põik 10) Myfitness spordiklubis, kuni kell 20.00.

Stardid on varasemad. Jätkuvalt talveõhtu pimeduses, kuid lähtega kell 17.30 Astri keskuse eest. See tagab nii Harjumaalt tulnutele võimaluse veel rongiga koju naasta kui ka kohalikele ja ööbima jäävatele võimalust linnapeale tähistama minna - toetame sedasi veelgi enam kohalikku teenindussektorit.

On kuulda, et sel aastal on olemasoleva raja kasutamine kavas viimast korda ja 2024. aastaks loote uue raja ja võimalik, et ka uue stardi ja finiši asukoha?