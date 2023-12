Neljapäeva ennelõunal tõstab Jaanipere talu pererahvas viimased kaubakastid kaubikusse ja viis minutit enne kella ühtteist keerab perenaine Jana Trelin autonina Alajõe poole. Pootsiku külast on sinna kuus kilomeetrit sõita.

Alajõe on neljal päeval viiest esimene peatus ja see on ka ainuke koht, kus rändkauplus pikemalt seisab − terve tunni. Vähemalt talvel käib seal ka kõige rohkem ostjaid.