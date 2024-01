KÜSITLUS ⟩ Mida arvate tasulise sõidu taastamisest maakonnaliinidel?

Foto: Peeter Lilleväli Anatoli Delovski, pensionär: Inimestest on kahju: kõik läheb niigi aina kallimaks, paljudel on raske toime tulla. Tahaks, et see raha läheks reiside arvu suurendamiseks, et bussid peaksid sõiduplaanidest kinni ja et peatustes oleks rohkem ootekodasid − halva ilmaga on need väga tähtsad ning meil on sajuseid ja tuuliseid päevi palju.

Foto: Peeter Lilleväli Irina Mägi, õmbleja: Arvan, et paremaks ei lähe midagi. Vedajad loodavad ilmselt suurt tulu saada, aga see on vähe tõenäoline − inimesed hakkavad maakonnaliinidel vähem sõitma, eelistades linnaliinibusse, kus hinnad on madalamad. Viimastele on see ilmselt hea.

Foto: Peeter Lilleväli Helve Guštšina, pensionär: Minu vanuses pole vahet, kuid arvan, et vaevalt midagi paremaks läheb. Kui inimesed hakkavad vähem sõitma, siis võidakse sõiduplaane muuta ja reiside arvu vähendada ning see oleks ebamugav.

Foto: Peeter Lilleväli Villem Ignatjev, pensionär: See on korralagedus! Inimestel on niigi raske elada. Aga haiged inimesed ja pensionieelikud? Vaevalt et bussisõidu tasuliseks muutmisega midagi paremaks muutub − tingimused on bussides niigi normaalsed. Halb on see, et osa busse ei võta sõitjaid kõikides peatustes peale − näiteks nr 53 − , ehkki peatuvad küll, et neid välja lasta. Ehk hakatakse nüüd kõiki vedama?

Foto: Peeter Lilleväli Andres Rokko, teenindustöötaja: Ma ise pole 15 aastat bussiga sõitnud, aga ema sõidab küll. Tema vanuses on sõit tasuta, ent liinibusside sõiduplaanid ei võta pensionäride vajadusi pahatihti arvesse, lähtudes peamiselt tööliste ja koolilaste omadest. Jääd veidi hiljaks, siis pead kaua ootama. See on alati probleem.