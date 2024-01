JUHTKIRI ⟩ Vallad koolireformis haamri ja alasi vahel

Kohalikud poliitikud ütlevad praegu otsesõnu, et riik on valda petnud, kui lubas, et esialgu mingeid suuri muudatusi ülevõetavates koolides ei tule.

Kõik sai ju alguse Lüganuse koolist, mille vald kaks aastat tagasi sulgeda otsustas. Vanemad läksid suisa kohtusse, kuni toonane haridusminister Tõnis Lukas otsustas, et kool jääb alles ning riik võtab üle kolm Lüganuse kooli. Nüüd ütleb volikogu esimees Dmitrijev, et volikogu otsustaski kooli tookord sulgeda, et saaks säilitada gümnaasiumihariduse. Praegu räägitakse suurtest muutustest kahes Kiviõli koolis, kuid Lüganuse kooli ministeerium reformidega puutuda ei kavatse. Ehkki järgmiseks õppeaastaks pole sinna 1. klassi kirja pandud mitte ühtegi last.