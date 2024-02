JUHTKIRI ⟩ Ühistranspordi eksperiment sai läbi

22. jaanuaril sai läbi enam kui viis aastat kestnud eksperiment tasuta ühistranspordiga maakonnaliinidel, kus võimule saanud Keskerakond viis sisse oma ammuse lubaduse. Tallinnas oli see töötanud pikka aega ning miks mitte siis ka mujal Eestis. Tihedalt asustatud pealinnas on see ehk õigustatud juba üleautostumise tõttu, kuid elu on näidanud, et ummikute probleem seal on aastatega pigem süvenenud.