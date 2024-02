KSENIA VERHOVSKAJA ⟩ Õdesid tööpuudus ei ähvarda

Need ajad, mil õdedel oli pigem arsti kolmanda käe funktsioon, on ammu möödas. Praegu on õed usaldusväärsed tervishoiu meeskonna liikmed, kes teavad oma pädevuse piire ning vajaduse korral kaasavad protsessi teisi tervishoiu meeskonna liikmeid. Õdedest on saanud autonoomsed spetsialistid ning seda näitavad kõige enam efektiivselt rakendatud õdede ja eriõdede iseseisvad vastuvõtud. Nende töö on varasemast vastutusrikkam ja põhjalikum. See eeldab veelgi rohkem spetsiifilisi teadmisi, süvenemist ja pühendumust.